لبنان

أوجيرو: توقيع اتفاقية هبة عبارة عن منشأة للحوسبة عالية الاداء

Lebanon 24
14-01-2022 | 06:18
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أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أنه "من خلال التعاون المشترك بين المنظمة الأوروبية للبحوث النووية في سويسرا ووزارة الاتصالات/أوجيرو والمجلس الوطني للبحوث العلمية مع عدد من الجامعات في لبنان، تم توقيع اتفاقية هبة مقدمة من CERN الى الدولة اللبنانية وهي عبارة عن أول منشأة للحوسبة عالية الاداء في الشرق الأوسط.

في هذا الإطار نظمت CERN احتفالا افتراضيا اليوم شارك فيه من جنيف مسؤولون من المنظمة، في حضور السفير اللبناني سليم بدورة ومن بيروت معالي وزير الإتصالات جوني قرم والمدير العام لأوجيرو عماد كريدية،  والمدراء العامون في وزارة الاتصالات  بالاضافة الى ممثلين عن الجامعات المشاركة في المشروع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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