لبنان

جميل السيّد يتحدث عن ربح المواطن وانخفاض الدولار... هذا ما قاله

Lebanon 24
14-01-2022 | 06:27
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غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"مصرف لبنان:
بتجيب ٢٤ ألف ليرة نقدي للبنك
وبيعطيك مقابيلها $ نقدي من مصرف لبنان،
وإنت بتبيع هال$ لOMT ب ٢٧ ألف ليرة وبترجع OMT بتبيعو لمصرف لبنان،
يعني
رجع ال$ لمصرف لبنان وإنت ربحت ٣٠٠٠ ليرة!
ليش هالبرمة كلّها؟
قال حتى ينخفض سعر ال$ عند الصرّافين،
وهيك صار!
لأيمتى؟!
قولوا الله…"
 
 
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