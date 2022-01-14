جميل السيّد يتحدث عن ربح المواطن وانخفاض الدولار... هذا ما قاله

غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"مصرف لبنان:بتجيب ٢٤ ألف ليرة نقدي للبنكوبيعطيك مقابيلها $ نقدي من مصرف لبنان،وإنت بتبيع هال$ لOMT ب ٢٧ ألف ليرة وبترجع OMT بتبيعو لمصرف لبنان،يعنيرجع ال$ لمصرف لبنان وإنت ربحت ٣٠٠٠ ليرة!ليش هالبرمة كلّها؟قال حتى ينخفض سعر ال$ عند الصرّافين،وهيك صار!لأيمتى؟!قولوا الله…"