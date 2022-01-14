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لبنان
أزمة سيولة
Lebanon 24
14-01-2022
|
17:06
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يواجه بعض النواب في المناطق والعاصمة أزمة سيولة، تدفع بهم إلى تجنّب الخوض مجدداً في الإنتخابات المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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