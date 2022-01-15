حركة غريبة بسبب الدولار.. هذا ما حصل ليلاً أمام المصارف

أربكت التقلّبات الهائلة في سعر الدولار، الكثير من صرّافي السوق الموازية، الذين امتنعوا خلال الساعات الماضية عن بيع وشراء العملة الخضراء نظراً لـ"وجود هامش خطورة كبير".



يقول أحد الصرّافين لـ"لبنان24" إنّ "السوق لم يكن مستقراً يوم أمس، إذ أن التقلبات كانت حادّة بين دقيقة وأخرى، وهناك صرافون خسروا أموالاً طائلة نتيجة فروقاتٍ كبيرة".



وأضاف: "لم تكن هناك أي محاولة للتدخّل أكثر في السوق باعتبار أنّ الهدف كان الانزواء قليلاً بعيداً عن أي مخاطر تطال رأس المال الذي نعمل على أساسه".



حركة كثيفة ليلاً



ويوم أمس، شهدت مصارف كثيرة حضوراً كثيفاً لمواطنين من أجل إيداع أموالهم بالليرة اللبنانية وتقاضيها بالدولار "الفريش"، وهي خطوة ساهمت في إرباك السوق الموازية كثيراً.