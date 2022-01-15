المنتدى العالمي للأديان كرم أطفال شهداء انفجار المرفأ بأنشطة ترفيهية

نظم المنتدى العالمي للأديان والإنسانية نشاطا اجتماعيا ترفيهيا لمناسبة الأعياد، لأبناء وبنات ضحايا شهداء المرفأ، حمل عنوان "لنرجع البسمة ع وجوهن"، بالتعاون مع مؤسسة "إدوارد معلوف"، في مركز جمعية ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الاشرفية.شمل الحفل توزيع هدايا تذكارية وألعاب على الأطفال من قبل شخصيات كرتونية، وتأدية أغان ورقص وألعاب بهلوانية.وأوضحت رئيسة المنتدى الإعلامية باتريسيا سماحة ان "هدف النشاط هو كعنوانه: لنرجع البسمة ع وجوهن"، وتعهدت ب"الاستمرار في مسيرة العمل الإنساني والاجتماعي، والاستمرار بتبني قضية ضحايا الانفجار، وكل القضايا الإنسانية التي تعني العالم عامة، وشعب لبنان خاصة".من جهته، قال نائب رئيسة المنتدى المحامي سيروج أبيكيان ان "الهدف من هذا النشاط إبداء التضامن الإنساني والروحي مع ضحايا أبشع انفجار في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن "المنتدى كان وسيبقى واحة لمشروع التضامن الخيري والروحي".في السياق عينه، شكر الأهالي للمنتدى رئيسة وأعضاء والمنظمين كافة، إقامة النشاط، وأشادوا بحسن التنظيم ومراعاة بروتوكولات وزارة الصحة.