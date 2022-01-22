لبنان

السفارة اللبنانية في بريطانيا تُطلق مبادرة فن المزاوجة بين العرق والمازة اللبنانية

Lebanon 24
22-01-2022 | 05:09
A-
A+
Doc-P-910002-637784504609714803.jpg
Doc-P-910002-637784504609714803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت السفارة اللبنانية في بريطانيا مبادرة تحت عنوان: فن المزاوجة بين العرق والمازة اللبنانية "The Art of Pairing Arak and Mezzeh".
 
ويهدف هذا الحدث إلى ترويج العرق اللبناني في المطاعم اللبنانية وغير اللبنانية، وقد استضاف عدداً من من خبراء ومحترفي صناعة النبيذ و المشروبات الروحية الذين سيقمون بترويج العرق اللبناني و خلق فرص لزيادة صادرات العرق إلى بريطانيا.
 
ووفقاً لبيان بشأن الحفل، فإنّ هذه المبادرة كانت من تنظيم الملحق الاقتصادي السيد رالف نعمة، وذلك من ضمن خطة زيادة الصادرات للمنتوجات اللبنانية الى بريطانيا.
 
وفي كلمة له خلال الحفل، أشار السفير اللبناني رامي مرتضى بالجهود التي تبذل في سبيل تكملة مسيرة التسامح و التعايش في لبنان على نحو المزاوجة و المزج بين العرق و المازة اللبنانية. 
 
بدوره، قدّم السيد جو توما عرضاً استعرض فيه التقنية الحديثة لصناعة العرق اللبناني.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2022-01-22
11:14 | 2022-01-22
11:04 | 2022-01-22
10:59 | 2022-01-22
10:53 | 2022-01-22
10:32 | 2022-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website