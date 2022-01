السفارة اللبنانية في بريطانيا تُطلق مبادرة فن المزاوجة بين العرق والمازة اللبنانية

أطلقت السفارة اللبنانية في بريطانيا مبادرة تحت عنوان: فن المزاوجة بين العرق والمازة اللبنانية "The Art of Pairing Arak and Mezzeh".

ويهدف هذا الحدث إلى ترويج العرق اللبناني في المطاعم اللبنانية وغير اللبنانية، وقد استضاف عدداً من من خبراء ومحترفي صناعة النبيذ و المشروبات الروحية الذين سيقمون بترويج العرق اللبناني و خلق فرص لزيادة صادرات العرق إلى بريطانيا.

ووفقاً لبيان بشأن الحفل، فإنّ هذه المبادرة كانت من تنظيم الملحق الاقتصادي السيد رالف نعمة، وذلك من ضمن خطة زيادة الصادرات للمنتوجات اللبنانية الى بريطانيا.

وفي كلمة له خلال الحفل، أشار السفير اللبناني رامي مرتضى بالجهود التي تبذل في سبيل تكملة مسيرة التسامح و التعايش في لبنان على نحو المزاوجة و المزج بين العرق و المازة اللبنانية.

بدوره، قدّم السيد جو توما عرضاً استعرض فيه التقنية الحديثة لصناعة العرق اللبناني.