فيلم لبناني يحصد جائزة عالمية.. اليكم التفاصيل!

فاز فيلم "بيروت بعد الـ40" في مهرجان Hollywood golden awards ومن خلالها سوف يعرض يوم الأحد المقبل في سانتا مونيكا في لوس أنجلس. وتم تعيين المخرج أنطوني مرشاق ليكون أحد اعضاء اللجنة التحكيمية الدولية للمهرجان.كذلك تم ترشيح فيلم "بيروت بعد الـ40"، الذي يحكي قصة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، في مهرجان Golden state film festival 2022 في هوليوود، حيث يقام المهرجان من25 شباط حتى 3 آذار في المسرح الهوليوودي الشهير TCL Chinese Theatre ، ويعرض الفيلم في هذه الصالة في الأول من آذار بتمام الساعة التاسعة والنصف مساء.ويحتل المخرج أنطوني مرشاق المرتبة 14 على الموقع العالمي IMDB حيث تم إضافة الفيلم إلى قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت وهو من بين أشهر الأفلام القصيرة عربيا، لاسيما انه قد فاز ب 11 جائزة دولية حتى الآن.وسيعرض الفيلم في سوق الأفلام القصيرة في الإصدار المقبل من سوق كليرمون فيران للأفلام القصيرة من 30 كانون الثاني إلى 4 شباط في فرنسا.وأوضح مرشاق في بيان، أنه يعمل على تصوير فيلم وثائقي جديد وإنهاء كتابة فيلمه القصير الجديد "" What if he didn't die (بس لو ما مات)، وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجلس عن قصة حب مستحيلة، بمشاركة ممثلين من مصر، سوريا، لبنان، العراق، الولايات المتحدة والمكسيك، وسيتم التصوير في الولايات المتحدة الاميركية في لوس أنجلس.