مصرف لبنان ردا على بيان الاعلام في رئاسة الجمهورية

صدر عن مصرف لبنان، البيان الآتي:"على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي وبعد أن صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان بتاريخ 31 كانون الثاني 2022، يهم مصرف لبنان أن يبدي ما يلي:1 - بتاريخ 27 / 9 /2021 ، أي بعد مرور 9 أشهر على صدور القانون رقم 200 / 2020)المتعلق بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية ( قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17 / 9 / 2021 الموقع مع شركة ("A&M") Alvarez & Marsal Middle East Limited. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة ("A&M") في مكتب وزارة المالية.2 - بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها.3 - بتاريخ 21 / 10 / 2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة("A&M") على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارةالمالية علما أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات.4 - بتاريخ 11 / 11 / 2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان ابداء الرأي بعدد منالايضاحات المطلوبة من شركة ("A&M") حول المعلومات الموضوعة بتصرفها.5 - بتاريخ 6 / 12 / 2021 قام مصرف لبنان بابلاغ وزير المالية بأجوبته حول الملاحظاتالاضافية لشركة ("A&M") وتمنى البدء بعملية التدقيق نظرا لتسليمه كامل المستنداتالمطلوبة منه.6 - بتاريخ 7 / 12 / 2021 اتخذ المجلس المركزي القرار رقم 1 / 43 / 21 تاريخ 1 / 12 / 2021 الذي وافق بموجبه على تزويد شركة ("A&M") بالمعلومات المطلوبة بما لا يتنافى معأحكام القانون رقم 81 / 2018 والمعايير الدولية. كما وافق على اعادة استخراج المعلوماتالتي تم تحميلها سابقا على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنىوزارة المالية بغية العمل على اعادة تنظيمها لتتطابق تماما مع الشكل المطلوب من شركة("A&M") . وقد تم تنفيذ هذه العملية بتاريخ 28 / 12 / 2021.7 - بتاريخ 21 / 1 / 2022 قام مصرف لبنان بابلاغ معالي وزير المالية بأجوبة مصرف لبنانالمتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنيا اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق. كما تجدرالاشارة أيضا الى أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها الى وزير المالية بواسطةمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.8 - تأكيدا على المنحى الايجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، يشدد مصرف لبنان علىضرورة قيام شركة ("A&M") بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التيتم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارةالمالية".