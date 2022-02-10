لبنان

كاريتاس اطلقت حملة مجانية لتوزيع حليب الأطفال

Lebanon 24
10-02-2022 | 10:10
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أطلقت رابطة كاريتاس لبنان في مؤتمر في مبنى المركزية في سن الفيل، حملة توزيع مجانية لـ 39 ألف و786 علبة حليب مجانية للأطفال "Novalac" من الولادة الى عمر السنة، للحالات الصحية الخاصة، بالتعاون مع مؤسستي "once Voice Foundation" وكاريتاس فرنسا مؤسسة خدمات الاغاثة الكاثوليكية "Secours Catholique".
 
شارك في المؤتمر رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو بو كسم، المسؤولة عن العلاقات العامة للشؤون الاجتماعية في مؤسسة "One Voice Foundation" الدكتورة ماري كلير ملكي، عضو مساعد في الشؤون الإجتماعية لمؤسسة "OVF" باتريسيا رزق، مديرة مشروع الطوارئ في "Secours Catholique" لويز فندربورغ، رئيسة جمعية طب الاطفال في لبنان الدكتورة ماريان مجدلاني وحضور أعضاء مجلس ادارة الرابطة ومدرائها وصحافيين ووسائل الاعلام.
 
الأب عبود
بداية، رحب رئيس الرابطة الاب ميشال عبود بالحضور "من ممثلين عن المؤسسات المشاركة Once Foundation و Secours Catholique والمتعاونة مع كاريتاس، منها كاريتاس بولندا، كما اشكر الجهات المانحة على ثقتها بالرابطة وخصوصا في تأمين كمية من الحليب للحالات الصحية الخاصة للأطفال ودعمها في سبيل تأمين الحاجات الاساسية التي اصبحت حملا ثقيلا على الرابطة بعد ان تفاقمت الازمة الاقتصادية في لبنان".

بو كسم
ومن جهته، قال الأب بو كسم: "نتحلق اليوم حول رئيس كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود أعضاء مكتبه ومعاونيه، لنؤكد معه أن عمل المحبة والتعاضد والمساندة هي ضرورات ومقومات صمود أهلنا وشعبنا بعد أن أصبحوا غرباء في وطنهم. نعتز بعملكم بالرغم من إمكاناتكم المتواضعة، فإنكم تأخذون بيد وتعطون ما جاد الله على مؤسسة المحبة باليد الأخرى، والأهم من كل ذلك، تعطون بفرح وتجرد وهذه ميزة كاريتاس وعلة وجودها. لقد أطلقتم اليوم مشروع توزيع 40 ألف علبة حليب توزع على فئة معينة من الأطفال، وكنتم قد وزعتم بالسابق أيضا على فئات أخرى، وسوف تقفون دوما إلى جانب العائلات المستورة وتندمجون معهم ليصبحوا بدورهم عائلة كاريتاس الكبرى".
 
اضاف: "أبونا ميشال، أعضاء المكتب الأصدقاء، نهنئكم لأنكم جعلتم من كاريتاس واحة فرح للمعوزين، وبهذا الفرح ذاته قابلتم قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس الذي حملكم بدوره عبارات الرجاء لوطننا وشعبنا، مؤكدا دوركم في الوقوف إلى جانب الفقراء والمعوزين والمشردين، ونحن بدورنا سنكون جنودا في جيش المحبة معكم والى جنبكم لتبقى أمنا الكنيسة الحضن الدافئ لهم. نشكركم على هذه المبادرة ونشكر كل من ساهم معكم ونتطلع للمزيد من مشاريع المحبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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