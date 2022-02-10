لبنان

فندق الساحة: ألغينا الندوتين وملتزمون ما يصدر عن الحكومة

Lebanon 24
10-02-2022 | 13:22
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ردت إدارة فندق وقرية الساحة التراثية في بيان، على "البيان الصادر عن وزارة الداخلية اليوم، بتاريخ 10/2/2022، السادسة مساء، والمتعلق بإقامة ندوتين اثنتين لجهة سياسية في فندق الساحة - قرية لبنان التراثية"، موضحة أن "الفندق عام ويحوي قاعات خاصة بعقد المؤتمرات والندوات تحجز من قبل جهات مختلفة".
 
وأشارت إلى أن "جهات إعلامية قامت بالحجز لندوتين اثنتين في إحدى قاعات الفندق بحسب إجراءات الحجز المعتمدة من دون علم الإدارة بموضوع هاتين الندوتين وما سيتناوله المؤتمر المعقود فيها"، لافتة إلى أنه "لدى معرفتها بأن الندوتين تتناولان موضوعا سياسيا محددا، وقبل صدور بيان الوزارة المشار إليه أعلاه، قامت إدارة الفندق - البارحة بتاريخ 9/2/2022 بعد الظهر بالاتصال بالجهة صاحبة الحجز وإعلام المعنيين بالأمر والاعتذار منهم عن إقامة الندوتين وإلغائهما".
 
وأكدت "التزامها ما يصدر عن الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية بكل ما يتصل بالقوانين المرعية الإجراء، وأن لا علاقة لها بأي موضوع سياسي، خصوصا أنها خارج المواضيع السياسية بكل عناوينها".
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