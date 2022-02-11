لبنان

انزعاج اشتراكي من القوات: "شو هالحكي الفاضي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-02-2022 | 01:45
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أبدى مصدر اشتراكي مطلع استياءه مما ينقل في سياق تحليلات صحافية ، عن اشتراط   "القوات اللبنانية"تسمية  جميع المرشحين المسيحيين في الدوائر المشتركة.
وقال المصدر" كلو حكي فاضي وموقفنا معروف، ومن بين حلفائنا شخصيات جرى تثبيت المقاعد المسيحية لها منذ زمن طويل وهي ترفض أن تستولي القوات على الارضية السياسية في هذه الدوائر وأن تتفرّد بقرار الترشيحات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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