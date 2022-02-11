انزعاج اشتراكي من القوات: "شو هالحكي الفاضي"

أبدى مصدر اشتراكي مطلع استياءه مما ينقل في سياق تحليلات صحافية ، عن اشتراط "القوات اللبنانية"تسمية جميع المرشحين المسيحيين في الدوائر المشتركة.

وقال المصدر" كلو حكي فاضي وموقفنا معروف، ومن بين حلفائنا شخصيات جرى تثبيت المقاعد المسيحية لها منذ زمن طويل وهي ترفض أن تستولي القوات على الارضية السياسية في هذه الدوائر وأن تتفرّد بقرار الترشيحات.