فيديو يُشعل المواقع.. عناصر حزب الله يستعرضون مهاراتهم القتالية على الثلج!

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عناصر لـ "حزب الله" ينفذون تدريباً عسكرياً على الثلج.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة "المنار"، وحدة خاصة من المقاتلين بملابس بيضاء مموهة تستخدم آليات تزلج في منطقة جبلية جنوبي البلاد، وتقوم بتدريب ورماية على أهداف ترمز لجنود من الجيش الإسرائيلي.

واختتم الفيديو بصوت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يقول إنه "يوجد ميزة لحزب الله، وهي أن الرعب يسير أمامه".

A new unofficial video has been released by Hezbollah. pic.twitter.com/PnXFO7eQWx — Intelsky (@Intel_sky) February 15, 2022

وفي سياق متصل، قال موقع "العهد" الإلكتروني إن "العدو الإسرائيلي" أبدى اهتماما بالفيديو الذي نشره الإعلام الحربي للمقاومة الخاص بعناصر "حزب الله" وهم يتدرّبون على الثلوج بمناطق جنوبي لبنان".

بدورها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن "وحدة الثلج التابعة لحزب الله تحاكي وحدة جبال الألب التابعة للجيش الإسرائيلي".