وزارة الصحة: 505 حالات إيجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة في بيان باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 19 و24 شباط؛ وأظهرت النتائج وجود خمسمئة وخمس (505) حالات إيجابية.
وجاءت نتائج 19/02/2021 كالتالي:" (63 حالة إيجابية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت :شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)
" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)
" رحلة القاهرة : : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
وجاءت نتائج 20/02/2021 كالتالي: (111 حالة إيجابية)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ست حالات إيجابية)
" رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3332 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (ست حالات إيجابية)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (تسع حالات إيجابية)
" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالتان إيجابيتان)
وجاءت نتائج 21/02/2021 كالتالي: (93 حالة إيجابية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (ست حالات إيجابية)
" رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
" رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 502 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (سبع حالات إيجابية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (خمس حالات إيجابية)
وجاءت نتائج 22/02/2021 كالتالي: (63 حالة إيجابية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإمارتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ست حالات إيجابية)
" رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 23/02/2021 كالتالي: (54 حالة إيجابية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة حلب : شركة Q6 رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة باريس : شركة TO رقم 3332 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (إحدى عشرة حالة إيجابية)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
وجاءت نتائج 24/02/2021 كالتالي: (121 حالة إيجابية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (سبع حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ست حالات إيجابية)
" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (ثماني حالات إيجابية)
" رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
" رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ست حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ست حالات إيجابية)
" رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ثلاث حالات إيجابية)".