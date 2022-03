قرار لوزير الصناعة يتعلق بمصانع مواد التنظيف...هذه تفاصيله!

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان القرار رقم 21/1 عن الشروط الواجب مراعاتها في مصانع مواد التنظيف. وجاء في القرار:إن وزير الصناعة،بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 )تشكيل الحكومة)،بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 797 :2021 الخاصة بمواد التنظيف،بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعةيقرر ما يأتي:المادة الأولى، النطاق:تعرف مواد التنظيف على أنها أية مادة أو خليط يحتوي على صابون و / أو مواد أخرى فعالة سطحيًا (surfactants) مخصصة لعمليات الغسيل(washing) والتنظيف (cleaning). يشمل هذا القرار مواد التنظيف بجميع أشكالها (سائل، مسحوق، معجون):- مواد التنظيف العامة ومواد التنظيف متعددة الأغراض المستخدمة لـ: الأرضيات، الجدران، الباركيه، الستانلس ستيل، المعدن، الخشب، البلاستيك، إلخ ...- مواد التنظيف لغسل أواني المائدة يدوياً،- مواد التنظيف لغسل أواني المائدة أوتوماتيكياً،- مواد تنظيف الزجاج،- مواد تنظيف الغسيل على شكل مسحوق، سائل ومعجون،- منتجات تنعيم أقمشة الغسيل،- مزيلات الشحوم،- المنتجات التي تعتمد في تركيبتها على الكلور (Javel water) والتي يجب أن تتوافق أيضًا مع المواصفة رقم NL EN 901 والمواصفة رقم NL EN 15077.-المنتجات التي تعتمد في تركيبتها على الأوكسيجين،- المنتجات التي تعتمد في تركيبتها على الفينولات و Halogenated phenols ،- مطهرات ومعقمات الأسطح (باستثناء ادعاءاتها البيانية التي تتعلق بالتعقيم والتطهير والتي يجب أن تتوافق مع المواصفة اللبنانية ذات الصلة)،- مواد تنظيف السيارات،-مزيلات الجير،- مواد تنظيف المغاسل والمراحيض،- مواد التنظيف الصناعية،- مواد تنظيف الأسطح التي تلامس الغذاء،- مواد تنظيف الأسطح الصلبة،- أية مواد تنظيف أخرى بما يتوافق مع التعاريف الواردة في البند /3/ من المواصفة رقم 2021:797.المادة الثانية، المتطلبات العامة للمعلومات البيانية:يجب تدوين المعلومات البيانية التالية على كل عبوة بشكل مقروء وبارز وثابت باللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية او الإنكليزية بالنسبة للمنتجات المصنعة محليًا:o اسم المنتج وإسمه التجاري،o إسم المصنّع أو إسمه التجاري أوعلامته التجارية وعنوانه ورقم هاتفه وبريده وموقعه الإلكترونيان في حال وجودهما،o بلد المنشأ،o رقم الدفعة أو رمز التتبع،o تاريخ الإنتاج،o تاريخ إنتهاء الصلاحية،o الوزن الصافي أو محتوى العبوة بالوحدات المترية وفق النظام الدولي،o تعليمات حول طريقة الإستعمال وتحذيرات خاصة، في حال دخول مادة مذكورة في الملحق رقم /3/LIST OF SUBSTANCES WHICH COSMETIC PRODUCTS MUST NOT CONTAIN EXCEPT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS LAID DOWNمن المواصفة رقم 2021:797 في تركيبة مواد التنظيف، حيث يجب ذكر شروط الإستعمال والمحاذير على بطاقة المعلومات البيانية، بذات الصياغة الواردة في هذا الملحق،o بالنسبة لمواد تنظيف الغسيل: ذكر الكمية القياسية معبرًا عنها بالجرام أو المليلتر بما يتناسب مع حمولة غسالة عادية، ، مع الأخذ بالاعتبار درجة عسرة المياه (hardness)،o بالنسبة للمنظفات الخاصة بغسل أواني المائدة أوتوماتيكياً: ذكر الكمية القياسية معبرًا عنها بالجرام أو المليلتر أو عدد الأقراص لدورة الغسيل الرئيسية للأواني المتسخة بشكل طبيعي في غسالة الأواني المحملة بالكامل، مع الأخذ بالاعتبار درجة عسرة المياه.المادة الثالثة، المعلومات البيانية الخاصة بالمكونات:1. يجب استخدام نسب المكونات، المدرجة أدناه عندما يتم إضافتها بتركيز أعلى من 0.2? بالوزن، وفق التصنيف التالي- أقل من 5%،- بين 5% و 15%،- بين 15% و 30%،- أكثر من 30%،- Phosphates,- Phosphonates,- Anionic surfactants,- Cationic surfactants,- Amphoteric surfactants,- Non-ionic surfactants,- Oxygen-based bleaching agents,- Chlorine-based bleaching agents,- EDTA and salts thereof,- NTA (nitrilotriacetic acid) and salts thereof,- Phenols and halogenated phenols,- Paradichlorobenzene,- Aromatic hydrocarbons,- Aliphatic hydrocarbons,- Halogenated hydrocarbons,- Soap,- Zeolites,- Polycarboxylates.2. يجب ذكر المكونات التالية، بغض النظر عن نسبها:الأنزيمات، المعقمات، المنصعات الضوئية/عوامل التنصيع الضوئي، المعطرات والمواد الحافظة.3. يسمح بإستخدام المواد الحافظة الواردة في الملحق رقم / 4/ من المواصفة رقم 2021:797:PRESERVATIVES ALLOWED IN COSMETIC PRODUCTS LIST OF4. إذا تمت إضافة المواد المعطرة بنسبة تتخطى 0.01% من الوزن، يجب حينها ذكر شروط الإستخدام والمحاذير على بطاقة المعلومات البيانية بالنسبة للمواد المعطرة المسببة للحساسية، بذات الصيغة الواردة في الملحق رقم / 3/ من المواصفة رقم 2021:797 ،5. تستثنى المنظفات المعدة للاستخدام في القطاع الصناعي والمؤسسي، والتي لا يتم عرضها في الأسواق، من ذكر المعلومات البيانية المطلوبة، إذا تم توفير هذه المعلومات عن طريق المستندات الفنية.المادة الرابعة، المستندات الخاصة بالمكونات (datasheet):يجب على المصانع توفير مستندات خاصة بمكونات مواد التنظيف عند طلب الوزارة. تذكر المعلومات البيانية التالية (بإستثناء الشوائب) في هذه المستندات:o إسم مواد التنظيف وإسم المصنّع،o قائمة المكونات مرتبة ترتيباً تنازلياً وفق وزنها، مع النسب وفق التصنيف التالي:- أكثر من 10%،- بين 1% و10 %،- بين 0.1% و1 %،- أقل من 0.1%،o يعرف المكون على أنه أيه مادة كيميائية، طبيعية أو إصطناعية، يتم إضافتها إلى مواد التنظيف. لهذا الغرض، تعتبر المواد المعطرة والزيوت العطرية أو المواد الملونة مكونات ولا يتم ذكر تركيبتها، بإستثناء المواد المسببة للحساسية المذكورة في الملحق رقم /3 / من المواصفة رقم 2021:797، في حال تخطت نسبتها 0.01%،o يعطى كل مكون إسماً كيميائياً شائعاً أو الإسم المتوفر على قاعدة بيانات الإتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (International Union of Pure and Applied Chemistry) IUPACوفي حال وجودها، الأسماء المتوفرة على قاعدة بيانات كل من:INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient), CAS (Chemical Abstracts Service), European pharmacopeia.المادة الخامسة، القيود على محتوى مركبات الفوسفورمواد التنظيف الحدود المسموح بها للفوسفورمواد تنظيف الغسيل بجميع أشكالها ألا يزيد محتوى الفوسفور عن 0.5 جرام في الكمية الموصى بها من المنظف لاستخدامها في الدورة الرئيسية للغسيل، بما يتناسب مع حمولة غسالة عادية.مواد التنظيف لغسل أواني المائدة أوتوماتيكياً ألا يزيد محتوى الفوسفور عن 0.3 غرام في الكمية الموصى بها للغسيلمواد التنظيف الأخرى ألا يزيد محتوى الفوسفور عن 1.1 ? بالوزن معبرًا عنه بخامس أكسيد الفوسفور أو 0.5? بالوزن معبراً عنه بعنصر الفوسفور.المادة السادسة، المتطلبات بالنسبة لجميع مواد التنظيف6.1- التفكك الحيوي البيولوجي الأوّلي للمواد الفعالة سطحياًيتم قياس التحلل البيولوجي الأولي عن طريق تحديد المستوى المتبقي من المواد الفعالة سطحياً. إن معيار المطابقة هو مستوى تحلل لا يقل عن 80?، بالاستناد إلى طرق الاختبار المشار إليها في الملحقين التاليين من المواصفة رقم 2021:797:الملحق رقم /2 / (PRIMARY BIODEGRADABILITY TEST METHODS FOR SURFACTANTS IN DETERGENTS)الملحق رقم /8 / ( TEST METHODS AND ANALYTICAL METHODS)6.2- التفكك الحيوي البيولوجي النهائي للمواد الفعالة سطحياًتعتبر المواد الفعالة سطحياً في مواد التنظيف قابلة للتحلل البيولوجي النهائي، عندما لا يقل التحلل العضوي الكامل عن 60? خلال /28/ يوماً، بالاستناد إلى طرق الاختبار المذكورة في الملحق / 3/ من المواصفة رقم 2021:797:ULTIMATE BIODEGRADABILITY (MINERALISATION) TEST METHODS FOR SURFACTANTS IN DETERGENTSالمادة السابعة، الحدود الجرثومية لمواد التنظيف السائلةيجب أن تتوافق حدودها الجرثومية مع ما هو وارد في الجدول أدناه:الأحياء المجهرية الدقيقة 1000 وحدة مستعمرة جرثومية بالغرام كحد أقصىالخمائر والأعفان لا شيءالجراثيم الممرضة:o المكورات العنقودية الذهبية،o بسودوموناس ايروجينوزا،o البكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريتيت،o القولونيات الإجمالية لا شيءالمادة الثامنة، المتطلبات الأخرىتعبأ مواد التنظيف في أوعية ملائمة محكمة الإغلاق، توفر حماية كافية لها وتمنع تغيير خصائصها أو تلفها أثناء عمليات النقل والتخزين العادية وأن تبقى جافة ونظيفة. يجب أن يتم التخزين والنقل بطريقة مناسبة تؤمن الحماية الكافية للعبوات ولا تتسبب في تغير خصائصها.المتطلبات الخاصة بمواد التنظيف السائلة:o أن تكون سهلة الانسياب وخالية من الرواسب، مع إمكانية أن تكون ملونة ومعطرة،o ألا تكون ضارًة بالصحة العامة في ظروف الاستعمال العادية، وأن تكون خالية من أية مواد محظورة عالميًا،o ألا يزيد محتوى المعادن الثقيلة من الزرنيخ والكادميوم والزئبق والرصاص والانتموان على 30ppm ،o أن تحافظ على ثباتها وخصائصها وخلوها من الرواسب عند تبريدها الى درجة حرارة 4 (س) لمدة 24 ساعة، وعند حرارة 30 (س) لمدة 24 ساعة بعد إجراء الفحص السابق.المادة التاسعة، الحد الأدنى للمواد الفعالة:المنتج الحد الأدنى للمواد الفعالةسائل الجلي 5%مواد تنظيف الغسيل السائلة 5%مواد تنظيف الغسيل على شكل مسحوق عالي الرغوة 5%مواد تنظيف الغسيل على شكل مسحوق ضعيف الرغوة 5%منتجات تنعيم أقمشة الغسيل 2%مواد التنظيف العامة 1%مواد تنظيف الزجاج 0.1%المواد الحمضية لتنظيف المراحيض حموضة 3%المبيضات 3% Sodium hypochloriteمواد التنظيف المطهرة والمعقمة تبعاً للمواصفة رقم NL EN 1276 وللمواصفات الأخرى الخاصة بالمواد المطهرة والمعقمةالمادة العاشرة، طرق أخذ العيناتللحصول على عينات تمثل الإرسالية، تقسم الإرسالية الى مجموعات بحيث تحتوي صناديق كل مجموعة على عبوات من رقم الدفعة نفسها وتاريخ الصنع مع مراعاة الاعتبارات التالية:o أن تكون العينات جافة ونظيفة ومخزنة في بيئة نظيفة ودرجة حرارة معتدلة،o أن يتم الخلط والإختبار في بيئة نظيفة،o أن تسحب عشوائيًا من كل صندوق تم اختياره عبوة أو أكثر من مواد التنظيف.المادة الحادية عشرة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية الراعية للنشاط الصناعي.المادة الثانية عشرة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية