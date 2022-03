مختبر" ESA Coding Lab" للترميز يحتفل بتخريج أول دفعة من المتدرّبين

بعدما تم وضع تصميمه في 2018، وإطلاقه في تموز 2020 كجزء من شراكة بين المعهد العالي للأعمال (ESA Business School) ، ووكالة التنمية الفرنسية (AFD) و ESIEE IT (مدرسة الترميز في فرنسا التابعة لغرفة التجارة والصناعة من باريس)، نظّم برنامج الترميز التابع للمعهد العالي للأعمال (ESA Coding Lab) حفل تسليم الشهادات لأوّل دفعة منه، يوم الخميس 24 آذار، في قاعة فتّال داخل حرم المعهد العالي للأعمال ESA Business School.تسلّم 13 طالبًا شهادتين، واحدة فرنسية من ESIEE IT والأخرى لبنانية من ESA، بحضور السيدMaxence Duault ، المدير العام لـESA ، والسيدRichard Skrzypczak ، المدير العام لـESIEE IT ، والسيدة Anne Isambert ، نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد هنري دي روهان سيرماك نائب مستشار التعاون والعمل الثقافي.تضمن الشراكة الاستراتيجية مع ESIEE IT تطوير التدريب الذي يلبي احتياجات ومتطلبات المبرمجين، ويسمح للبنان بالاستفادة من التميز الفرنسي في مجال تكنولوجيا المعلومات.البرنامج الذي انطلق مجدداً منذ بداية العام الدراسي 2021، قام باستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب الذين ستُتاح لهم فرصة متابعة هذه الدورة التدريبية المكثّفة التي تستغرق 4 أشهر. تضمّ 21 شابًا من جنوب لبنان، حيث يقع الفرع الأوّل للمدرسة (ضمن المعهد الفرنسي - اللبناني في النبطية). تمّ اختيارهم من بين 115 مرشحًا. بالإضافة إلى الفرصة التي تتيحها للشباب اللبنانيين للتدريب على المِهن المرغوبة؛ فإنّ طريقة تمويل هذه الدورة تجعلها متاحة بشكل خاصّ لجميع اللبنانيين.في الواقع، لا يبدأ الطلاب وأرباب عملهم بتسديد ثمن الدراسات العليا إلا عندما يتمّ توظيفهم. للمشروع 8 مذكرات تعاون مع شركات لتوظيف الشباب المتخرجين.تلقّى المتخرّجون الـ13 الجدد، من ESA Coding Lab العديد من عروض العمل من شركاء المشروع (ما مجموعه 15 عرضَ عمل، بعضها لعدة وظائف) ممّا يؤكد أهمّية هذا البرنامج والجودة العالية التي يقدّمها.بناءً على هذا النجاح، تم الإعلان خلال الحفل عن افتتاح الفرع التالي لمختبر الترميز والبرمجةESA Coding Lab في المعهد الفرنسي في زحلة. هدف البرنامج تدريب 300 إلى 350 شخصًا على مدى 4 سنوات.