على يد الجيش السوري... مقتل 3 أشخاص حاولوا عبور الحدود من عرسال بإتجاه القلمون

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مقتل ثلاثة اشخاص من قرية جراجير في جرود القلمون اثناء محاولتهم عبور الحدود من عرسال باتجاه القلمون، وذلك على يد الجيش السوري.



وفي التفاصيل، كان ياسر كبار، وإبنه ابراهيم كبار المعروف أبو ياسر، وزهير علي بكر يتحضرون للذهاب لإحضار وتهريب صناديق الخيار من سوريا إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية (من عرسال بإتجاه القلمون) ليصار لبيعها بعدما إرتفع سعره، فقتلوا.