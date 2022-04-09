"ولعت" داخل سوبر ماركت في طرابلس.. ماذا جرى؟

وقع إشكال بين عدد من الشبان داخل سوبر ماركت بمنطقة الضمّ والفرز في طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الإشكال تطور إلى تضارب بالعصي، وقد جرى تطويقه فوراً.