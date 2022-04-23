لبنان

فيض النور المقدس من ​قبر السيد المسيح​ في كنيسة القيامة

Lebanon 24
23-04-2022 | 07:33
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فاض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف، وسط حضور المحتفلين.
وفيض النور من القبر المقدس هو أعجوبة تحدث كل سنة في عيد الفصح الاورثوذكسي الشرقي يوم سبت النور في كنيسة القيامة في القدس والتي تعتبر بالنسبة للمسيحيين أقدس مكان في العالم.
ويقوم بطريرك الروم الأرثوذكس ومعه رئيس أساقفة الأرمن بمسيرة كبيرة ومعهم كثير من رجال الدين من كل أنحاء العالم يرددون الترانيم والأناشيد. يطوفون ثلاث مرات حول كنيسة القيامة بالقدس، ثم يأتي بطريرك اورشاليم أو رئيس أساقفة الأرثوذكس ويقوم بقراءة صلاة معينة. ثم يتم تفتيش بطريرك أورشليم (القدس) للروم الأرثوذكس وينزع الكهنة المشاركين. ثم يدخل القبر لابساً فقط الثوب الأبيض الكهنوتي الذي لا يوجد فيه جيوب. 
وبعد فيض النور تقرع الأجراس فرحاً لهذه المناسبة ويتم نقل النار المقدسة الى جميع أنحاء العالم.
 
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