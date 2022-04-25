لبنان

جرى توقيفه سابقاً.. من هو المُعتدي على وزير الطاقة ولمن ينتمي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-04-2022 | 04:57
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ما زالت حادثة الاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض تتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسم المتابعون بين مستنكر ومعارض لما حصل.
 
وأشار ناشطون إلى أنّ المعتدي على فياض هو الناشط إيلي هيكل الذي كان يعتبرُ من الوجوه التي كانت تشارك في الاحتجاجات ضمن منطقة الذوق.
 
ولا ينتمي هيكل إلى أي مجموعة حزبية، إلا أنه سجلت له الكثير من التجاوزات فضلاً عن قضايا خارجة عن القانون وتحديداً في موضوع حرية التعبير.
 
وكان هيكل أوقف في أوقات سابقة من قبل الجيش، وقد عثر ذات مرة داخل سيارته على علبة رصاص عيار 9 ملم.
 
مع هذا، فقد كشفت معلومات "لبنان24" أنّ هيكل هو أحد القياديين في حزب سبعة، وقد عمل الأخير على توكيل محامٍ له في كلم مرة يتم توقيفه فيها. 
 
 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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