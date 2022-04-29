المعهد اللبناني لدراسات السوق يكرّم الزميلة نوال ليشع عبود

كرم المعهد اللبناني لدراسات السوق الزميلة نوال ليشع عبود على نجاحها المميز في تقديمها البرنامج اليومي عبر صوت لبنان “نقطة عالسطر”.

“نقطة عالسطر” يتناول ملفات الفساد ويسلط الضوء على مكامن الخلل في كل القطاعات، ويضىء على المشاكل المعيشية والحياتية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية وغيرها، ويعالجها بحرفية ومهنية وموضوعية، مع اقتراح الحلول لها للخروج من الواقع المؤلم.

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من تكريم الزميلة عبود: