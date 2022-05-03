فيديو لفتاة عارية في بيروت.. و "قوى الأمن" تكشف ملابساته

صدر عن المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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"بتاريخ اليوم 3-5-2022 ، تم التداول بفيديو يظهر فتاة تسير على الطريق وهي نصف عارية. ومن خلال المتابعة، تبين انه تم توقيفها بالتاريخ ذاته من قبل دورية من قوى_ لامن في بيروت واحيلت الى القطعة المعنية.وباستماعها، تعهدت بعدم تكرار هذا الفعل وتركت لقاء سند اقامة بناء على اشارة القضاء".