"فايسبوك" يحذّر من البحث عن إسم نائب لبناني!

وضع موقع "فايسبوك"، في خاصية البحث عن اسم النائب علي حسن خليل، تحذيرًا يخوّل الباحث من إكمال عملية البحث، أو العودة إلى الصفحة السابقة.



وفي حال البحث عن إسم "علي حسن خليل" باللغة العربية فقط، فستظهر رسالة، يأتي فيها السؤال التالي: "هل أنت متأكد أنك تريد متابعة البحث؟"، يضاف إلى السؤال شرح الأسباب: "التعبير أو الاسم الذي تبحث عنه يرتبط أحياناً بأعمال خطيرة يقوم بها أفراد ومنظمات، وهو أمر غير مسموح على فيسبوك".

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وإن أردت إكمال البحث، ستظهر رسالة أخرى، تقول: "قد يرتبط هذا البحث بحالات كراهية عنيفة أو نشاط إجرامي". وإن أردت إكمال البحث، ستظهر رسالة أخرى، تقول: "قد يرتبط هذا البحث بحالات كراهية عنيفة أو نشاط إجرامي".





وعند ضغط اكمال البحث مرة أخرى ستظهر المعلومات والأخبار حول خليل، لكن مع تحذير دائم في أعلى الصفحة. وعند ضغط اكمال البحث مرة أخرى ستظهر المعلومات والأخبار حول خليل، لكن مع تحذير دائم في أعلى الصفحة.





وهذا الاجراء يظهر أيضا عند محاولة البحث عن اسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، باللغة العربية. وهذا الاجراء يظهر أيضا عند محاولة البحث عن اسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، باللغة العربية.