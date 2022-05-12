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لبنان

عون يلتقي ميقاتي

Lebanon 24
12-05-2022 | 02:28
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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وجرى عرض لاخر المستجدات على الساحة الداخلية.
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