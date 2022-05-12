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لبنان

بعدما لامس الاسبوع الماضي الـ60 الف ليرة.. ما جديد سعر كيلو البندورة؟

Lebanon 24
12-05-2022 | 02:38
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أشار نقيب مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي إلى أنّ "الأسبوع الفائت كان قاسياً بالنسبة لسعر البندورة لأنّ المزارعين زرعوا البندورة 3 مرات والتي تحتاج بدورها إلى 75 يوماً حتّى تنضج، لذلك حصل انقطاع في الأسواق".
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وأعلن ترشيشي في حديث لصوت كل لبنان، أنّ "سعر البندورة بالجملة انخفض ولكن هناك محال تبيع بالمفرق، لديها جشع وتبيع بهامش ربح أكثر من 50%، وهناك خضار أخرى انخفض سعرها حالياً".
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