بعدما لامس الاسبوع الماضي الـ60 الف ليرة.. ما جديد سعر كيلو البندورة؟

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أشار نقيب مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي إلى أنّ "الأسبوع الفائت كان قاسياً بالنسبة لسعر البندورة لأنّ المزارعين زرعوا البندورة 3 مرات والتي تحتاج بدورها إلى 75 يوماً حتّى تنضج، لذلك حصل انقطاع في الأسواق".وأعلن ترشيشي في حديث لصوت كل لبنان، أنّ "سعر البندورة بالجملة انخفض ولكن هناك محال تبيع بالمفرق، لديها جشع وتبيع بهامش ربح أكثر من 50%، وهناك خضار أخرى انخفض سعرها حالياً".