بعد اعادة ختم شركة مكتف بالشمع الأحمر.. هذا ما قالته القاضية غادة عون

كتبت القاضية غادة عون في تغريدة عبر تويتر: ردا على كل الافتراءات التي تساق ضدي اوضح ما يلي: في موضوع الاختام على شركة مكتف انا لم اتخذ اي قرار جديد انما أكدت على قراري السابق بوضع الاختام عندما ارتأى قاضي مدني الغاءه. اما بالنسبة لموضوع وفاة مكتف فكفى متاجرة بهذا الحدث المؤلم احتراما لمشيئة الله ولعقول الناس.

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