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لبنان

دائرة جبل لبنان الرابعة: كباش سياسي وانقسام عمودي

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

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Lebanon 24
12-05-2022 | 04:30
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تعتبرُ دائرة جبل لبنان الرّابعة / الشوف - عاليه من الدوائر الانتخابية التي تشهدُ كباشاً سياسياً كبيراً بين مختلف الأقطاب، كما أنها تكشفُ عن انقسامٍ عمودي بين عددٍ من الأحزاب الأساسية التقليدية، مثل الحزب "التقدمي الإشتراكي" - "القوات اللبنانية" - "التيار الوطني الحر" - "تيار المستقبل" - "حزب الوطنيين الأحرار" - "حزب الكتائب اللبنانية" - "الجماعة الإسلامية" - "الحزب الشيوعي اللبناني"، وغيرها من الأحزاب.
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معلومات أساسيّة عن دائرة الشوف - عاليه:
 
1- تضمّ الدائرة 13 نائباً ينقسمون على النحو التالي: 8 في قضاء الشوف و 5 في قضاء عاليه.

2- في قضاء الشوف، تأتي المقاعد على السياق التالي: (2 للمذهب السني - 3 للمذهب الماروني - 2 للمذهب الدرزي - 1 لمذهب الروم الكاثوليك). أما في عاليه، فإن المقاعد فتتوزع على النحو التالي:: 2 للمذهب الماروني - 2 للمذهب الدرزي - 1 لمذهب الروم الأروثوذكس.

3- عدد الناخبين في الدائرة عام 2022 يبلغ 346561، في حين أنّ عدد الناخبين في العام 2018 كان 343844 ناخباً.

4- عدد المرشحين حالياً في الدائرة هو 60 وتوزعوا جميعاً على 7 لوائح هي: الشراكة والإرادة - لائحة الجبل - توحدنا للتغيير - سيادة وطن - الجبل ينتفض - قادرين - صوتك ثورة.
 
5- أما في ما خصّ المرشحين ضمن اللوائح، فهم: 
 
لائحة الشراكة والإرادة: تيمور جنبلاط - جورج عدوان - مروان حماده - بلال عبدالله - سعد الدين الخطيب - حبوبة عون - إيلي قرداحي فادي المعلوف - أكرم شهيب - نزيه متى - راجي السعد.

لائحة الجبل: طلال أرسلان - سيزار أبي خليل - طارق خيرالله - أنطوان بستاني - وئام وهاب - غسان عطالله - فريد البستاني - أحمد نجم الدين - أسامة المعوش - أنطوان عبود.
 
توحدنا للتغيير: غادة عيد - نجاة عون - رانية غيث - صعود أبو شبل - حليمة القعقور - عماد سيف الدين - شكرى الحداد - زويا جريديني - مارك ضو - علاء الصايغ - فادي أبي علام 
 
سيادة وطن: دعد القزي - محمد عمار الشمعة - جويس مارون - مأمون ملك - هشام ذبيان - جورج سلوان - عطالله وهبي - نبيل يزبك - وليد شاهين.
 
الجبل ينتفض: زينة منصور - نبيل مشنتف - عبدالله أبو عبدالله - أكرم بريش -ليون سيوفي - تابت تابت - سلمان عبد الخالق - محسن العريضي. 
 
قادرين: نغم الحلبي - مروان عماد - جوزف طعمة - أيمن زين الدين - خالد سعد - عماد الفران. 
 
صوتك ثورة: عماد مارون الحاج المقلب بالمعلم - وسيم حيدر - رائد عبد الخالق - محمد سامي الحجار - سمير العاكوم - كابي القزي - جهاد ذبيان - جمال مرهج - ميشال أبو سليمان - معضاد أبو علي.

6- في العام 2018، بلغ عدد المقترعين 173320، في حين أن عدد الأوراق البيضاء كان 1498. أما عدد الأوراق الباطلة (الملغاة) فكان 2683.

7- عام 2018، كان عدد الناخبين في قضاء الشوف 202489، في حين أن عدد المقترعين بلغ 109129. أما نسبة الاقتراع فكانت 53.89%. في ما يتعلق بقضاء عاليه، فإنّ عدد الناخبين كان 127381 بينما كان عدد المقترعين 64191، وكانت نسبة الاقتراع 50.39%.

8- في العام 2018، كان الحاصل الانتخابي الأول 13125، في حين أن الحاصل الثاني كان 10730.

9- في ما يتعلق بالعام 2022، فإنّ التوقعات تشير إلى أن تكون نسبة الاقتراع في دائرة الشوف - عاليه بين 38 و 48%، في حين أن الحاصل الانتخابي الأول قد يتراوح بين 12 و 12600.

10- حالياً، فإن التنافس الكبير يتحدّد بقوة بين 4 لوائح في دائرة الشوف - عاليه من أصل 7، وهي: لائحة الشراكة والإرادة - لائحة الجبل - لائحة توحدنا للتغيير ولائحة سيادة وطن.

11- تشير التوقعات إلى أنّ لائحة "الشراكة والإرادة" قد تحظى بـ7 أو 8 حواصل انتخابية، بينما لائحة "الجبل" قد تحظى بـ4 أو 5 حواصل انتخابية. كذلك، تراهن لائحة "توحدنا للتغيير" على الفوز بحاصل أو إثنين، في حين تسعى لائحة "سيادة وطن" لتحقيق حاصل انتخابي واحد.

12- السيناريوهات المتوقعة للوائح التي قد تفوز بحواصل:

(الرقم يمثل عدد الحواصل ويوازي عدد النوّاب):

* 8 لائحة الشراكة والإرادة - 5 لائحة الجبل

* 7 لائحة الشراكة والإرادة - 5 لائحة الجبل - 1 توحدنا للتغيير

* 7 لائحة الشراكة والإرادة - 4 لائحة الجبل - 1 توحدنا للتغيير - 1 سيادة وطن

* 7 لائحة الشراكة والإرادة - 4 لائحة الجبل - 2 توحدنا للتغيير

* 6 لائحة الشراكة والإرادة - 5 لائحة الجبل - 1 توحدنا للتغيير - 1 سيادة وطن

* 7 لائحة الشراكة والإرادة - 6 لائحة الجبل

* 6 لائحة الشراكة الجبل - 5 لائحة الجبل - 2 توحدنا للتغيير.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
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