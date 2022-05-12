دائرة جبل لبنان الرابعة: كباش سياسي وانقسام عمودي



Advertisement تعتبرُ دائرة جبل لبنان الرّابعة / الشوف - عاليه من الدوائر الانتخابية التي تشهدُ كباشاً سياسياً كبيراً بين مختلف الأقطاب، كما أنها تكشفُ عن انقسامٍ عمودي بين عددٍ من الأحزاب الأساسية التقليدية، مثل الحزب "التقدمي الإشتراكي" - "القوات اللبنانية" - "التيار الوطني الحر" - "تيار المستقبل" - "حزب الوطنيين الأحرار" - "حزب الكتائب اللبنانية" - "الجماعة الإسلامية" - "الحزب الشيوعي اللبناني"، وغيرها من الأحزاب.

معلومات أساسيّة عن دائرة الشوف - عاليه:







2- في قضاء الشوف، تأتي المقاعد على السياق التالي: (2 للمذهب السني - 3 للمذهب الماروني - 2 للمذهب الدرزي - 1 لمذهب الروم الكاثوليك). أما في عاليه، فإن المقاعد فتتوزع على النحو التالي:: 2 للمذهب الماروني - 2 للمذهب الدرزي - 1 لمذهب الروم الأروثوذكس.

1- تضمّ الدائرة 13 نائباً ينقسمون على النحو التالي: 8 في قضاء الشوف و 5 في قضاء عاليه.2- في قضاء الشوف، تأتي المقاعد على السياق التالي: (2 للمذهب السني - 3 للمذهب الماروني - 2 للمذهب الدرزي - 1 لمذهب الروم الكاثوليك). أما في عاليه، فإن المقاعد فتتوزع على النحو التالي:: 2 للمذهب الماروني - 2 للمذهب الدرزي - 1 لمذهب الروم الأروثوذكس.

3- عدد الناخبين في الدائرة عام 2022 يبلغ 346561، في حين أنّ عدد الناخبين في العام 2018 كان 343844 ناخباً.



4- عدد المرشحين حالياً في الدائرة هو 60 وتوزعوا جميعاً على 7 لوائح هي: الشراكة والإرادة - لائحة الجبل - توحدنا للتغيير - سيادة وطن - الجبل ينتفض - قادرين - صوتك ثورة. 3- عدد الناخبين في الدائرة عام 2022 يبلغ 346561، في حين أنّ عدد الناخبين في العام 2018 كان 343844 ناخباً.4- عدد المرشحين حالياً في الدائرة هو 60 وتوزعوا جميعاً على 7 لوائح هي: الشراكة والإرادة - لائحة الجبل - توحدنا للتغيير - سيادة وطن - الجبل ينتفض - قادرين - صوتك ثورة.

5- أما في ما خصّ المرشحين ضمن اللوائح، فهم:

لائحة الشراكة والإرادة: تيمور جنبلاط - جورج عدوان - مروان حماده - بلال عبدالله - سعد الدين الخطيب - حبوبة عون - إيلي قرداحي فادي المعلوف - أكرم شهيب - نزيه متى - راجي السعد.





لائحة الجبل: طلال أرسلان - سيزار أبي خليل - طارق خيرالله - أنطوان بستاني - وئام وهاب - غسان عطالله - فريد البستاني - أحمد نجم الدين - أسامة المعوش - أنطوان عبود.

توحدنا للتغيير: غادة عيد - نجاة عون - رانية غيث - صعود أبو شبل - حليمة القعقور - عماد سيف الدين - شكرى الحداد - زويا جريديني - مارك ضو - علاء الصايغ - فادي أبي علام

سيادة وطن: دعد القزي - محمد عمار الشمعة - جويس مارون - مأمون ملك - هشام ذبيان - جورج سلوان - عطالله وهبي - نبيل يزبك - وليد شاهين.

الجبل ينتفض: زينة منصور - نبيل مشنتف - عبدالله أبو عبدالله - أكرم بريش -ليون سيوفي - تابت تابت - سلمان عبد الخالق - محسن العريضي.

قادرين: نغم الحلبي - مروان عماد - جوزف طعمة - أيمن زين الدين - خالد سعد - عماد الفران.