هل سيكون الانترنت مؤمناً يوم الأحد؟ كريدية يجيب

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أكد مدير عام أوجيرو عماد كريدية لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5، الى ان المشكلة التي حصلت يوم الاحد خلال انتخابات المغتربين لم تكن من أوجيرو إنما من وزارة الخارجية، مؤكدًا الاستعداد ليوم الانتخابات يوم الاحد.واضاف:" من المفترض الا تحصل اي اشكالية يوم الانتخابات العامة، والضغط سيكون عاديًا ودورنا يبدأ عند الانتهاء من عملية الاقتراع وبدأ عملية الفرز".وردًا على سؤال، قال:" نعاني مثل بقية القطاعات وموازتنا لا تزال على 1500 ليرة ، ورفع تعرفة الاتصالات هي من اجل تأمين استمرارية الهيئة، فأكثرية السرقات التي نتعرض لها هي الكوابل النحاسية والبطاريات في المناطق النائية نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب".وأكد انه في حال اقرّ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت يبدأ التطبيق في شهر حزيران.