هذا ما يحصل أمام احد فروع شركة "الفا" في طرابلس

يشهد احد فروع شركة "الفا" في طرابلس اقبال كثيف للمواطنين الذي توافدوا منذ ساعات الصباح الاولى، للحصول على خطوط مسبقة الدفع، والتي يبلغ سعر الشريحة داخل الشركة 5000 ليرة لبنانية، بينما تباع في السوق السوداء بما يقارب 400000 الف ليرة لسعر الشريحة الواحدة.

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