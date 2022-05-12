أزمة غير مسبوقة في المستشفيات!

Advertisement

أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى "أنّنا نمرّ بأزمةٍ غير مسبوقة، إذ لدينا نقصاً بالممرّضين والممرّضات في أقسام الطوارئ بالإضافة إلى عدم القدرة على فتح أقسام عناية فائقة لهذا السبب".ولفت هارون، في حديثٍ لإذاعة "صوت لبنان"، إلى أنّه "يجب على الدولة أن تكون لديها سياسة للحدّ من هجرتهم".