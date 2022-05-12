نفّذا عملية سرقة خزنة في برج حمود.. فوقعا في قبضة شعبة المعلومات في النبعة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم.بتاريخ 5-5-2022، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى أحد المتاجر المعد لبيع الأثاث في محلة برج حمود - الطريق البحرية، وسرقوا من داخله خزنة حديدية تحتوي على مبلغ /30،000/ دولار أميركي ومستندات، وفروا الى جهة مجهولة.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الى تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم:ح. ج. (مواليد عام 1992، سوري)ح. ح. (مواليد عام 1995، سوري)بتاريخ 8-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، ألقت إحدى دوريات الشعبة القبض عليهما في محلة النبعة، وبتفتيشهما ومنزلهما ضبطت أدوات جرى استخدامها في عملية السرقة و/3/ هواتف خليوية.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ عملية سرقة الخزنة من المتجر بواسطة الكسر والخلع بالاشتراك مع شخص آخر، حيث عمدوا الى نقلها بواسطة عربة جر نوع "ترولي" وتفريغ محتوياتها وتقسيم المبلغ المالي فيما بينهم، ومن ثم قاموا برمي الخزنة في مجرى نهر بيروت. وبعد الدلالة عليها من قبل الموقوفين، تم ضبط الخزنة وبداخلها عدد من المستندات قرب مجرى النهر في محلة برج حمود، إضافة الى العربة المستخدمة في العملية.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.