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لبنان

عون: هذا الموضوع خطير جداً

Lebanon 24
12-05-2022 | 04:06
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قال الرئيس ميشال عون في مستهل مجلس الوزراء، إن البلاد على بعد ايام من الانتخابات النيابية في الداخل بعد إتمام الانتخابات في دول الإنتشار، وبعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، تصبح الحكومة في حالة تصريف الأعمال الذي يفرض الاسراع في انجاز عدد من الأمور العالقة
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وتابع أن الجمود الحاصل في تحقيقات انفجار المرفأ ألحق الظلم بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم من قد يكون بريئاً، وعليه يجب الاسراع في استكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة.


وذكر انه يتردد من حين الى آخر عن "دمج" النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا اليها، وهذا الموضوع خطير جداً.. ونرفض رفضاً قاطعاً موضوع الدمج، ولبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة عودة النازحين الى المناطق الآمنة في بلادهم.
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