المفتي دريان يلتقي سفراء مجلس التعاون الخليجي.. وهذا ما تم بحثه

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عرض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وفد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.سفير الكويت عبد العال القناعي، شدد من دار الفتوى على دور هذا الصرح الجامع لكل الشعب اللبناني وعلى دور سماحته ومواقفه الوطنية والمعتدلة التي تدعو إلى لم الصفوف.السفير السعودي وليد البخاري قال لدى دخوله إلى دار الفتوى ورداً على سؤال عن مشاركة الطائفة السنيّة في الانتخابات النيابية: "إنشاء الله خير".