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لبنان

عون وقع مرسوما حدد قيمة الرسوم المتوجبة على تجديد جواز سفر صالح للانتخابات فقط (صورة)

Lebanon 24
12-05-2022 | 05:04
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم المرسوم الرقم 9128 تاريخ 12/5/2022 المتعلق بتحديد قيمة الرسوم المتوجبة على تجديد جواز سفر عادي صالح فقط للانتخابات النيابية، وجاء في المرسوم:

"المادة الأولى: يكون للمديرية العامة للامن العام صلاحية تجديد جوازات سفر اللبنانيين (جوازات سفر كحلية "انموذج 2003" او بيومترية منتهية الصلاحية) لقاء بدل مالي قدره  200,000 ليرة لبنانية (فقط مئتا الف ليرة لبنانية) على ان تكون مخصصة فقط لاقتراع اللبنانيين المقيمين داخل لبنان الذين جرى قيدهم في القوائم الانتخابية العائدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022 وذلك الى حين الانتهاء من عملية الاقتراع.

المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية".

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