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لبنان

كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي لغاية 30 حزيران 2022

Lebanon 24
12-05-2022 | 05:53
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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه "عطفا على المذكرة الإعلامية رقم 680 تاريخ 29/3/2022، وبناء على اقترحات رؤساء المراكز الذين يلتمسون عن كثب العقبات التي تعترض شؤون المضمونين وتلبية لمراجعات أصحاب العمل، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي،  مذكرة إعلامية حملت الرقم 683 تاريخ 12/5/2022، قضت بإعطاء أصحاب العمل مهلة إضافية لتقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2021، تنتهي في 30 حزيران 2022، وذلك لاستمرار وجود الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإقفال القسري بسبب أيام الأعياد المجيدة التي نأمل أن تكون حلت خيرا على الجميع".
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أضاف البيان :"وكان المدير العام قد تعهد أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل  وتحمّل المسؤولية كاملة من أجل الحؤول دون تكبيدهم أعباء إضافية في ظل وضع مالي متأزم أصلا، الأمر الذي تعتبره إدارة الصندوق خطا أحمر، لا بل ضرورة حتمية من أجل إعادة البلاد الى سكة الأمان".
 
وأمل الدكتور كركي "أن يتمكن أصحاب العمل ومن في حكمهم وكذلك مؤسسات القطاع العام من التقيد بالمهلة الإضافية المعطاة لهم وإنجاز التصاريح الإسمية السنوية خلال فترة التمديد هذه تمكينا للصندوق من يوممة البطاقات الإفرادية للمضمونين. كما تمنى على أصحاب القرار في الدولة اللبنانية أن يحذوا حذو الضمان في اتخاذ القرارت اللازمة وبخاصة لناحية سداد الديون المتوجبة عليها للصندوق ومعالجة موضوع زيادة التعرفات الصحية والدوائية والاستشفائية حتى نستطيع رفع الغبن عن كاهل المضمونين".
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