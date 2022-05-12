خبر مهمّ عن ربطة الخبز وسعرها... ماذا في التفاصيل؟

قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء "تبلّغنا من البنك الدولي الموافقة على قرض طارئ لدعم لبنان في شراء القمح وتأمين ربطة الخبز للمواطن". وأضاف أنّ "هذا القرض ميسّر ويُعد شبكة أمان للمجتمع".

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وأشار سلام إلى أنّ "قرض البنك الدولي هدفه تأمين القمح والحفاظ على سعر ربطة الخبز وترشيد وتوزيع القمح في لبنان".