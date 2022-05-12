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لبنان

زحمة ومشاكل متنقلة امام المصارف في طرابلس

Lebanon 24
12-05-2022 | 06:24
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن توافد المواطنين بشكل كثيف الى مخلف المصارف في مدينة طرابلس ما سبب ازدحاما امامها وما نتج عنه مجموعة مشاكل متنقلة.
 
 
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