توافد كثيف للناخبين الموظفين... وهذه هي آخر النسب

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تحولت باحة سرايا صيدا الداخلية ظهر اليوم في المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية للموظفين بعد المغتربين الى ساحة تجمع مندوبي المرشحين والناخبين الموظفين الذين توافدوا بكثافة منذ الصباح وانتظموا في صفوف لتسجيل اصواتهم ، ولم تشهد ساعات انتظار ادوارهم اية اشكالات تعيق تصويتهم باستثناء بعض المشادات الكلامية بسبب الازدحام مع عناصر قوى الامن المعنية، لحثهم على تسريع عملية صعودهم نحو الطابق الثاني من المحافظة حيث مركزا الاقتراع لمدينة صيدا، وقرى قضاء صيدا للادلاء باصواتهم.وسجلت نسبة الاقتراع بعد مضي ست ساعات على بدء عملية تصويت الموظفين في قلم اقتراع مدينة صيدا 22 بالمئة، اي بمعدل 38 ناخباً من اصل 109 ناخبين، في حين بلغت نسبة المقترعين 34 في المئة بقلم اقتراع قرى قضاء صيدا، اي بمجموع 210 ناخبين من اصل 612 ناخباً موظفاً.هذا وتستمر عملية الاقتراع حتى موعد اقفال الصناديق عند السابعة مساء.