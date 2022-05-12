انتخابات المغتربين... اليكم اعداد ونسب المقترعين في الدوائر و الدول والقارات

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين جداول إقتراع اللبنانيين في الخارج وفقا للدول والقارات والدوائر، حيث بلغ مجموع المقترعين 142،041 من أصل 225،277 ناخبا مسجلا في الخارج، أي ما نسبته 63،05%.

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