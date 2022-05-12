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لبنان

انتخابات المغتربين... اليكم اعداد ونسب المقترعين في الدوائر و الدول والقارات

Lebanon 24
12-05-2022 | 07:08
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نشرت وزارة الخارجية والمغتربين جداول إقتراع اللبنانيين في الخارج وفقا للدول والقارات والدوائر، حيث بلغ مجموع المقترعين  142،041 من أصل 225،277 ناخبا مسجلا في الخارج، أي ما نسبته 63،05%.
 
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