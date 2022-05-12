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لبنان

وزير المالية وقع قرارا وللمرة الاخيرة بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل

Lebanon 24
12-05-2022 | 07:43
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وقع وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه وللمرة الأخيرة اعتبارا من 30/04/2022 ولغاية 31/05/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
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تتولى وحدات ضريبة الدخل المختصة إعداد مستندات التنزيل للمكلفين الذين تقدموا بالتصاريح خلال الفترة من 30/04/2022 ولغاية تاريخه في ما يتعلق بغرامات التحقق دون الحاجة لتقديم اعتراض أو طلب".

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