وزير المالية وقع قرارا وللمرة الاخيرة بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل

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وقع وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه وللمرة الأخيرة اعتبارا من 30/04/2022 ولغاية 31/05/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.تتولى وحدات ضريبة الدخل المختصة إعداد مستندات التنزيل للمكلفين الذين تقدموا بالتصاريح خلال الفترة من 30/04/2022 ولغاية تاريخه في ما يتعلق بغرامات التحقق دون الحاجة لتقديم اعتراض أو طلب".