19
o
بيروت
20
o
طرابلس
14
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان لامن الدولة... وتنبيه للمواطنين: عواقب قانونية لتلقي الرشاوى الانتخابية
Lebanon 24
12-05-2022
|
07:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:
"على أثر شكاوى تقدمت بها الجمعيات المختصة بمراقبة العملية الانتخابية في لبنان، وبعد تقديم الوثائق المطلوبة منها، تقوم المديرية العامة لأمن الدولة حاليا، بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الرشاوى الانتخابية تلك، في مختلف الدوائر الانتخابية، تحت إشراف القضاء المختص.
Advertisement
لذا، تهيب المديرية بالمواطنين المشاركين في العملية الانتخابية، التنبه إلى العواقب القانونية لتلقي الرشاوى الانتخابية بمختلف أنواعها وأشكالها، وتطلب إلى كل مواطن أن يؤدي دورا مسؤولا ووطنيا من خلال رفض الوقوع فيها، وأن يبلغ عن أي تجاوز للقانون يوثقه، والاتصال بالمديرية عبر الخط الساخن (01822610)، للتبليغ عن أي مخالفة، والمديرية بدورها ستتابع حتما هذا الأمر عبر توقيف الراشي والمرتشي على حد سواء، تطبيقا للقوانين المرعية الإجراء.
إن المديرية العامة لأمن الدولة، وتنفيذا لمقررات المجلس الأعلى للدفاع، المنعقد بتاريخ 28-4-2022، تطلب إلى أصحاب المولدات في مختلف البلدات والقرى، تأمين التيار الكهربائي خلال سير العملية الانتخابية، تحت طائلة الملاحقة القانونية، وقد اتخذت مختلف الإجراءات الأمنية المشددة، منعا لأي تلاعب بديموقراطية العملية الانتخابية، سواء بالإخلال بالأمن، أو بالاعتداء على الناخبين معنويا أو جسديا، وستعمد إلى تطبيق القانون تجاه أي مخل، تحقيقا لسلامة العملية الانتخابية، ولما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامي لبناني يُفجر مُفاجأة ويكشف هوية حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة!
Lebanon 24
إعلامي لبناني يُفجر مُفاجأة ويكشف هوية حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة!
04:00 | 2022-05-12
12/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوجه الآخر للسيد حسن نصرالله
Lebanon 24
الوجه الآخر للسيد حسن نصرالله
02:00 | 2022-05-12
12/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
06:00 | 2022-05-12
12/05/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن الاخبار... مراسلة الـ"أم تي في" على البحر! (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن الاخبار... مراسلة الـ"أم تي في" على البحر! (صورة)
09:29 | 2022-05-12
12/05/2022 09:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل الاطفال ناتالي وكيفين وناثان على أيدي والدتهم... وهذه ملابسات الجريمة البشعة
Lebanon 24
مقتل الاطفال ناتالي وكيفين وناثان على أيدي والدتهم... وهذه ملابسات الجريمة البشعة
10:31 | 2022-05-12
12/05/2022 10:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:29 | 2022-05-12
المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية تنتهي... ونسبة الاقتراع وصلت إلى 84%
06:14 | 2022-05-12
الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء في بعبدا.... ميقاتي: للمشاركة في الاقتراع والقيام بالواجب الوطني
06:00 | 2022-05-12
لا "مقاطعة سنية" معلنة.. الحريري على "صمته" عشية الانتخابات!
17:06 | 2022-05-12
انفراج في السوق السوداء
17:02 | 2022-05-12
عودة شبه أكيدة
16:09 | 2022-05-12
انفجار صهريج غاز في وادي خالد ومعلومات عن إصابات (فيديو)
فيديو
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
06:00 | 2022-05-12
13/05/2022 04:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو يمشي بصعوبة.. مُجدداً صحة كاظم الساهر تُثير قلق الجمهور ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو يمشي بصعوبة.. مُجدداً صحة كاظم الساهر تُثير قلق الجمهور ماذا حصل معه؟ (فيديو)
02:00 | 2022-05-12
13/05/2022 04:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف نوع جديد من الديناصورات! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف نوع جديد من الديناصورات! (فيديو)
14:00 | 2022-05-11
13/05/2022 04:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact