الاعتداءات على المستشفيات مستمرة... والنقابة ترفع الصوت

Advertisement

صدرعن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:خلال اقل من اسبوعين، وبعد الإعتداء على مستشفى البتول في بعلبك- الهرمل بتاريخ 2 آيار الجاري، تتبلّغ نقابة المستشفيات في لبنان عن حادث هجوم اعتدائي حصل امس بتاريخ 11/ 5/ 2022 داخل مستشفى سيدة المعونات الجامعي من قبل مجموعات مسلحّة على خلفية وفاة احد المرضى (المدعو جمال عيتاوي) الذي كان يعاني من مرض عضال.ان نقابة المستشفيات التي تدين بشدة كل هذه الأعمال المخلّة بالأمن وبسلامة المرضى وجميع العاملين في المستشفيات، حيث اصبح القطاع عرضة للتخريب والتهديد والعمليات العسكرية بدون اي رادع او إجراء فعّال، تدعو الجهات المختصة من امنية وقضائية الى الإسراع والقيام بما يلزم من تدابير فورية تأخذ بعين الإعتبار سلامة وأمن العاملين في المستشفيات، مع المحافظة على اقسامها التي لا توّفرجهداً لتأمين استمرارية خدماتها رغم كل الظروف الصعبة.كما تعلن عن تضامنها الكامل مع ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي مثنية على التضحيات التي لا يوّفرها القيمون عليه في استقبال جميع المرضى بدون اي تمييز، مناشدة القضاء متابعة هذا الملف والبتّ فيه بسرعة مع إنزال اشدّ العقوبات وخصوصا الحكم بالسجن بحق المعتدين الذين باتوا معروفين.