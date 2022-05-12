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لبنان

بيان للامن العام حول تجديد جوازات السفر... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
12-05-2022 | 08:43
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: 

"إنفاذاً للمرسوم رقم 9128 تاريخ 12/05/2022، تُعلن المديرية العامة للأمن العام أنه بإمكان المواطنين الراغبين بتجديد جوازات سفرهم المنتهية الصلاحية (جوازات سفر كحلية "أنموذج 2003" أو بيومترية) لاستعمالها في عملية الانتخاب حصراً، الحضور شخصياً إلى مراكز الأمن العام التابع لها مكان قيدهم أيام الجمعة 13، السبت 14 والأحد 15/05/2022 من الساعة 08.00 ولغاية الساعة 18.00، ليصار إلى تجديدها بعد ضم بيان قيد إفرادي يحمل رسماً شمسياً واضحاً لصاحب العلاقة (في حال قِدم الرسم الشمسي على جواز السفر) وذلك بدل مالي قدره 200 ألف ليرة لبنانية، شرط أن لا يكون الجواز موشحاً بخاتم ملغى".
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