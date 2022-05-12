مولوي: قانون الانتخاب واضح

Advertisement

تفقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بعد ظهر اليوم، مقر فوج اطفاء بيروت في الكرنتينا واطلع على سير العملية الانتخابية للموظفين.وقال في دردشة مع الصحافيين: "لا يمكننا القول ان اللبناني ما بيعرف انتخابات والقانون واضح ومبسط والتدريبات كانت تقنية على اعلى المستويات للفريقين الاداري واللوجستي، ولقد تم تحضير فيديو ودليل مبسط للموظفين حول عملية الاقتراع".واشار الى ان "التعاميم واضحة وكل الكتبة ورؤساء الاقلام اطلعوا على الفيديو وعلى التعاميم".