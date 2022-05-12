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لبنان

مولوي: قانون الانتخاب واضح

Lebanon 24
12-05-2022 | 09:56
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تفقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بعد ظهر اليوم، مقر فوج اطفاء بيروت في الكرنتينا واطلع على سير العملية الانتخابية للموظفين.

وقال في دردشة مع الصحافيين: "لا يمكننا القول ان اللبناني ما بيعرف انتخابات والقانون واضح ومبسط والتدريبات كانت تقنية على اعلى المستويات للفريقين الاداري واللوجستي، ولقد تم تحضير فيديو ودليل مبسط للموظفين حول عملية الاقتراع".
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واشار الى ان "التعاميم واضحة وكل الكتبة ورؤساء الاقلام اطلعوا على الفيديو وعلى التعاميم".
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