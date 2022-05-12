بيان هام لـ"هيئة ادارة السير والاليات والمركبات"... ماذا جاء فيه؟

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عطفاً على بيان هيئة ادارة السير والاليات والمركبات بتاريخ ١٠ ايار ٢٠٢٢ حول استئناف العمل في مراكز مصلحة تسجيل السيارات بشكل تدريجي،تعلن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات عن فتح ابواب الكشف الميكانيكي لكافة الاليات التي تسجل لاول مرة ( السيارات الاجنبية المستوردة والمنظم بها شهادة جمركية) وذلك نهار غد الجمعة الواقع فيه ١٣ ايار ٢٠٢٢ على ان يتم ايداعها يوم الجمعة الاقسام المختصة في مصلحة تسجيل السيارات والاليات للاستكمال خلال يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع القادم وذلك بالإضافة الى المعاملات المذكورة في بيانها السابق ( تجديد رخص السوق، فك حجز، توقيف عن السير،...) والمعاملات المتراكمة ،مع الاشارة الى انه سيتم اصدار بيان لاحق حول طبيعة العمل بالنسبة للاسابيع القادمة لا سيما تسجيل السيارات ونقل ملكية كافة انواع المركبات تبعاْ لتوفر المستلزمات الادارية من ايصالات مالية ومادة المازوتكما تذكر الهيئة ايضا بامكانية دفع رسوم السير السنوية عبر المراكز المعتمدة من مصارف ومراكز Libanpost وOmt و Whish Money و Bobfinance،