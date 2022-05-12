نقابة المستشفيات دانت الاعتداء داخل مستشفى سيدة المعونات: لإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين

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أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان ببيان، أنه "خلال اقل من اسبوعين، وبعد الإعتداء على مستشفى البتول في بعلبك - الهرمل في 2 الحالي، تبلغنا عن حادث هجوم اعتدائي حصل امس، بتاريخ 11 الحالي، داخل مستشفى سيدة المعونات الجامعي من قبل مجموعات مسلحة على خلفية وفاة احد المرضى (المدعو جمال عيتاوي) الذي كان يعاني من مرض عضال".وإذ دانت "بشدة كل هذه الأعمال المخلة بالأمن وبسلامة المرضى وجميع العاملين في المستشفيات، حيث اصبح القطاع عرضة للتخريب والتهديد والعمليات العسكرية بدون اي رادع او إجراء فعال"، دعت "الجهات المختصة من امنية وقضائية الى الإسراع والقيام بما يلزم من تدابير فورية تأخذ بالإعتبار سلامة وأمن العاملين في المستشفيات، مع المحافظة على اقسامها التي لا توفر جهدا لتأمين استمرارية خدماتها رغم كل الظروف الصعبة".وأعلنت النقابة تضامنها "الكامل مع ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي"، مثنية على "التضحيات التي لا يوفرها القيمون عليه في استقبال جميع المرضى بدون أي تمييز"، مناشدة القضاء "متابعة هذا الملف والبت فيه بسرعة مع إنزال اشد العقوبات وخصوصا الحكم بالسجن بحق المعتدين الذين باتوا معروفين".