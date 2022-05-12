اتحاد الكتاب اللبنانيين: اغتيال ابو عاقلة جريمة ارهابية تفضح ادعياء الديمقراطية وحرية الرأي

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دان اتحاد الكتاب اللبنانيين في بيان، "الاغتيال الصهيوني المتعمد للإعلامية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة اثناء قيامها بواجبها الصحافي، ما يدل بوضوح الى ان هذا الكيان الغاصب انما يمارس الارهاب بأبشع صوره ويفضح مزاعمه الكاذبة ومزاعم اسياده من الدول التي تدعي الديمقراطية وحرية التعبير وقبول الرأي الآخر".وطالب ب"ضرورة فضح الممارسات الصهيونية في فلسطين المحتلة وملاحقة قيادة الكيان الإسرائيلي امام محكمة الجنايات الدولية، ففي جريمته النكراء جميع مواصفات القتل المتعمد كمحاولة لإسكات صوت الحقيقة وطمس الممارسات الارهابية اليومية ضد الشعب الفلسطيني بجميع فئاته ومعتقداته واماكن وجوده".واشار الاتحاد الى ان "شيرين كانت قبل استشهادها اعلامية راقية ملتزمة نقل الواقع على مرارته، لكنها بعد ارتقائها شهيدة اصبحت ايقونة كل صاحب كلمة ورأي حر وشهيدة كل عربي وكل انسان يرفض العنصرية والنازية والصهيونية".وختم: "ان دماءها سوف تثمر مزيدا من الاصرار على مقاومة المحتل في كل بقعة من بقاع فلسطين العربية. ونتوجه بالتحية والاجلال الى روح الشهيدة وبأسمى آيات العزاء الى عائلتها الكريمة".