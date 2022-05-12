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لبنان

وقفة استنكار وشجب لاغتيال أبو عاقلة في مستشفى الراعي - صيدا

Lebanon 24
12-05-2022 | 11:52
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نظم مستشفى الراعي في صيدا، بكادره الطبي والإداري والتمريضي وجميع العاملين فيه، وقفة استنكار وشجب "للجريمة الصهيونية البشعة بحق شهيدة الإعلام ريحانة القدس شيرين أبو عاقلة"، وتنديدا بـ"الصمت الدولي تجاه جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني"، وللمطالبة بـ"محاسبة القتلة".
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كما ندد المشاركون بجرائم العدو الصهيوني ضد الفرق الصحافية والشعب الفلسطيني برمته.
 
وقال المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور عادل الراعي: "أكثر ما يخافه العدو الصهيوني منذ نشأته وحتى قبل ذلك عند التخطيط لإقامة كيانه من قبل النخب الإستعمارية الغربية هو الحقيقة، فهذا الكيان قام على ادعاءات وأكاذيب زائفة، وكان لا بد أن يسعى إلى اغتيال شيرين أبو عاقلة الساعية إلى إعطاء حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية ونقل الصورة الحقيقية إلى العالم بأجمعه، فهذا الكيان يخشى الحقيقة".
 
واستغرب "الطلب من كيان الاحتلال بأن يجري تحقيقا باغتيال أبو عاقلة كأنما يأخذ القاتل دور القاضي". وقال: "لاستشهاد أبو عاقله خاصية، فقد أحست البيوت كلها بصغارها وكبارها ورجالها ونسائها أنهم فقدو وجها ألفه العالم بأسره".
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