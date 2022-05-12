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لبنان

بو حبيب يعقد سلسلة اجتماعات على هامش مشاركته في مؤتمر بروكسل... والمسؤولون يشيدون بإنجازات الحكومة

Lebanon 24
12-05-2022 | 12:00
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صدر عن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب البيان الآتي:
 
على هامش مشاركته في مؤتمر بروكسل 6 "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، عقد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب سلسلة من اللقاءات تناول فيها الوضع الداخلي في لبنان خصوصا موضوع الانتخابات والإنجازات التي قامت بها حكومة الرئيس ميقاتي منذ تأليفها وأهمها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات في موعدها، والحفاظ على الأمن والاستقرار ووقف الفساد وخطة الكهرباء وإعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج. كما بحث الوزير بو حبيب خلال لقاءاته في ضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بسبب عدم قدرة لبنان على تحمّل تداعيات وجودهم على أراضيه.
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أعرب مجمل المسؤولين الذين التقاهم الوزير بو حبيب عن تقديرهم لما أنجزته الحكومة، متمنين أن تجرى الانتخابات في لبنان بطريقة هادئة وسلمية وأن تتشكّل  حكومة بأسرع وقت   تُكمل ما بدأته الحكومة الحالية، مبدين استعدادهم تقديم المساعدات المالية للبنان ودعمه للخروج من أزمته الحالية.
أمّا بالنسبة إلى الموقف اللبناني تجاه النزوح السوري فقد لاقى استحساناً عند أطراف أوروبية وأممية وتقديراً لما يقوم به لبنان من تضحيات منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. 
لقاءات الوزير بو حبيب في بروكسل شملت : نائب وزير خارجية الكويت مجدي أحمد الظفيري، المفوّض السامي للـUNHCR فيليبو غراندي، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مفوّض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي اوليفير فاريلي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر، ورئيسة مكتب الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي ايزابيل سانتوس. 
كما التقى الوزير بو حبيب بوزراء خارجية كل من هنغاريا، سلوفينيا، العراق، اليابان، و وزير التخطيط والتعاون الدولي توبياس ليندنر.
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