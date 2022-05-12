بعد وصول سعر صفيحة البنزين إلى 507 آلاف ليرة... كم تبلغ كلفة الكلم الواحد؟

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يتوجه الناخبون اللبنانيون يوم الأحد القادم إلى صناديق الاقتراع وأكثريتهم مقيمون خارج أماكن الاقتراع ما يدفعهم إلى الانتقال وقطع مسافات تتراوح بين عشرات الكيلومترات وصولا إلى المئات. ما قد يرتب عليهم كلفة مرتفعة في ضوء ارتفاع كلفة الكلم الواحد إلى 4085 ليرة، وبالتالي فهم أمام عدة خيارات وفق "الدولية للمعلومات":إما تحمّل الكلفة شخصياً وهذا قد يقدم عليه المتحمسين والميسورين والحزبيين.إما المقاطعة والبقاء في البيت وعدم تحمّل كلفة الانتقال.إما قبول المساعدة من المرشحين والأحزاب والانتقال على نفقتهم، وهذه يشرّعها القانون ويعتبرها من النفقات الانتخابية بينما هي في الواقع رشوة انتخابية.فبعد وصول سعر صفيحة البنزين إلى 507 آلاف ليرة (صباح يوم الثلاثاء في 10 أيار 2022) وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 27,000 ليرة ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة الكيلومتر الواحد 4,085 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتر بنزين. (وترتفع الكلفة كلما زاد استهلاك السيارة وأيضاً كلما كان طرازها قديم وبحاجة إلى صيانة دائمة. وكما تنخفض كلما كان طراز السيارة حديث وتستهلك كميات أقل من البنزين).وتتوزع هذه الكلفة على البنود التالية:كلفة البنزين: 2,982 ليرة وتمثل نسبة 73% من الكلفة.كلفة الزيت والفلتر للمحرك: 118 ليرة.كلفة البطارية: 61 ليرة.كلفة الدواليب: 245 ليرة.كلفة البوجي: 40 ليرة.كلفة زيت الأتوماتيك: 30 ليرة.كلفة كوابح أمامية وخلفية: 171 ليرة.كلفة ماسحات للزجاج: 24 ليرة.كلفة غسيل السيارة 6 مرات سنوياً: 35 ليرة.رسوم الميكانيك: 9 ليرات.تأمين ضد الغير + تأمين الزامي: 370 ليرة.فمثلاً كلفة الرحلة ذهاباً وإياباً:طرابلس – بيروت: 655 ألف ليرة لبنانية.بيروت – جونية: 205 آلاف ليرة لبنانية.بيروت – صيدا: 368 ألف ليرة لبنانية.بيروت – زحلة: 450 ألف ليرة لبنانية.بيروت – بعلبك: 654 ألف ليرة لبنانية.بيروت – حلبا، عكار: 735 ألف ليرة لبنانية.بيروت – بنت جبيل: 1 مليون ليرة لبنانية.بيروت – الناقورة: 815 ألف ليرة لبنانية.ضمن مناطق بيروت نحو 90 ألف ليرة لبنانية.ولا تدخل في احتساب هذه الكلفة الأعطال المفاجئة والمحتملة (دينامو-مارش-فيتاس-مروحة-قشاط المروحة-امورتيسور وغيرها).