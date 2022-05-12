نقيب أصحاب معارض السيارات: هيئة إدارة السير تعلن فتح أبواب الكشف الميكانيكي الجمعة للآليات المسجلة للمرة الأولى

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أعلن نقيب اصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس في بيان، أنه "بناء على اجتماعه مع مسؤولي هيئة ادارة السير، تم الاتفاق على التالي: عطفا على بيان هيئة ادارة السير والاليات والمركبات بتاريخ 10 ايار 2022 حول استئناف العمل في مراكز مصلحة تسجيل السيارات بشكل تدريجي، تعلن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات عن فتح ابواب الكشف الميكانيكي لكافة الاليات التي تسجل لاول مرة (السيارات الاجنبية المستوردة والمنظم بها شهادة جمركية) وذلك نهار غد الجمعة الواقع فيه 13 ايار 2022 على ان يتم ايداعها يوم الجمعة الاقسام المختصة في مصلحة تسجيل السيارات والاليات للاستكمال خلال يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع القادم، وذلك بالإضافة الى المعاملات المذكورة في بيانها السابق (تجديد رخص السوق، فك حجز، توقيف عن السير،...) والمعاملات المتراكمة".واشار الى انه "سيتم اصدار بيان لاحق حول طبيعة العمل بالنسبة للاسابيع القادمة، لا سيما تسجيل السيارات ونقل ملكية كافة انواع المركبات تبعا لتوفر المستلزمات الادارية من ايصالات مالية ومادة المازوت، وذكرت الهيئة ايضا، بإمكانية دفع رسوم السير السنوية عبر المراكز المعتمدة من مصارف ومراكز Libanpost وOmt و Whish Money و Bobfinance".